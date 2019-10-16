В Чкаловском районе Екатеринбурга сегодня завоют сирены

СЕГОДНЯ 07:45 2019-10-16T07:46:36+03:00

В Чкаловском районе сегодня завоют сирены - там будут тестировать систему оповещения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это будет всего лишь проверка, которая пройдет в два этапа

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Жителей Чкаловского района сегодня просят не пугаться громкому вою сирен – это всего лишь традиционная проверка системы оповещения. Она пройдет в два этапа, первый состоится сегодня, 16 октября, с 11:30 до 11:35. Второй – 23 октября в то же время.

- В целях защиты система ГО создала пять основных действующих оповещений, о которых должен знать каждый: «Внимание всем», «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность» и «Химическая тревога», - сообщают в пресс-службе администрации Чкаловского района.

Такие сигналы обычно подаются при помощи СМИ (телевидения, радио, СМС-оповещений и передвижных рупоров) с использованием электросирен. А в сельской местности для этого применяется подомовой обход.

Кроме того, в ночь с 23 на 24 октября с 02:05 до 02:10 на телеканале ОТВ будет включена заставка: «Главное управление МЧС России по Свердловской области информирует», а также передача «бегущей строки»: «Производится техническая проверка системы оповещения Свердловской области».

ИСТОЧНИК KP.RU