Тушили на четырех машинах: в Нижнем Тагиле сгорели садовый домик и баня

СЕГОДНЯ 07:04 2019-10-16T07:04:43+03:00

Этой ночью в Нижнем Тагиле сгорел садовый домик и баня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Никто из жильцов, к счастью, не пострадал

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В Нижнем Тагиле этой ночью, 16 октября, произошел крупный пожар в одном из коллективных садов. Диспетчеры зафиксировали вызов в 02:50, на место выехали 13 спасателей на четырех спецмашинах.

- На площади в 73 «квадрата» полностью сгорели надворные постройки, садовый дом и баня, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Огонь потушили за 40 минут, в 03:32, а разбирать сгоревшие конструкции закончили к шести утра. По данным МЧС, никто из жильцов в пожаре не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU