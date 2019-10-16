2019-10-16T06:21:51+03:00
Общество

Уже официально: Дмитрий Медведев сегодня прилетит в Екатеринбург

Он посетит выставку «Дорога-2019» и встретится с Куйвашевым
Мария Трапезникова
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Дмитрий Медведев сегодня летит в ЕкатеринбургДмитрий Медведев сегодня летит в ЕкатеринбургФото: Алексей БУЛАТОВ
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев теперь уже точно летит в столицу Урала. Сегодня, 16 октября, он посетит международную выставку «Дорога-2019», который пройдет в «Екатеринбург-ЭКСПО» до 18 октября.

- Также Председатель Правительства осмотрит Екатеринбургский укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения и в режиме видеоконференции примет участие в церемонии открытия аналогичного центра в Новосибирске, - сообщается в анонсе визита, опубликованном на официальном сайте федерального кабмина.

В планах у премьер-министра – встреча и с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Ранее предполагалось, что Медведев заглянет в Первоуральск, однако эта информация не подтвердилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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