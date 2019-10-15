В Нижнем Тагиле разыскивают двух женщин ограбивших пенсионерку на 400 тысяч

СЕГОДНЯ 19:48 2019-10-15T19:50:19+03:00

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В Нижнем Тагиле разыскивают двух женщин ограбивших 94-летнюю пенсионерку на 400 тысяч. Поисками злоумышленниц занимается полиция. Мошенницы разговорили бабушку на улице, когда она шла в магазин. Одна из женщин поинтересовалась, получала ли пенсионерка положенную ей тысячу рублей. Когда бабушка ответила отрицательно, женщины напросилась к ней домой, чтобы отдать деньги.

- По пути к дому дамы расспрашивали ее об имеющихся денежных средствах, уверяя, что в ближайшее время деньги обесценятся и им нужно срочно переписать номера всех купюр для дальнейшего обмена. После всех манипуляций с наличностью женщины распрощались и ушли, - рассказали в полиции Нижнего Тагила.

Когда пенсионерка стала проверять накопления, купюры показались ей подозрительными. За помощью пенсионерка обратилась к соседке, которая подтвердила ее опасения - купюры оказались билетами «банка приколов». Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции насчитали 237 листов «игрушечных» денег.

Злоумышленницы попали на камеры наблюдения возле пешеходного перехода, где поджидали пенсионерку.

Фото: Пресс-служба МВД России "Нижнетагильское"

- Одна из женщин среднего телосложения была в светлой вязаной шапке и темной куртке, в руках черная сумка. На ней были очень крупные очки. Ее напарница худощавая, смуглолицая с темными волосами была в синих джинсах и темно-зеленой куртке с капюшоном. При себе у женщины была коричневая сумка. На обеих злоумышленницах были черные перчатки, - добавили в полиции.

Фото: Пресс-служба МВД России "Нижнетагильское"

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, располагающим информацией, способной помочь в раскрытии преступления, сообщить в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435)97-64-02 или по телефону 02 (102) с любого оператора мобильной связи).

ИСТОЧНИК KP.RU