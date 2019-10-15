Эвакуировали 10 человек: в жилом доме Екатеринбурга горели щиты и провода

СЕГОДНЯ 19:27 2019-10-15T19:27:13+03:00

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В жилом доме Екатеринбурга сегодня вечером пожарные тушили щиты и провода на втором и третьем этажах жилого дома на улице Красных Командиров. Огонь тушили на семи машинах.

- На площади 6 погонных метров повреждены электрические кабеля и распределительные щиты в подъезде муниципального 9-ти этажного жилого дома. В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники, 25 человек личного состава. В 18:31 огонь локализован, в 18:38 (мест) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 19:19, - рассказали в МЧС.

По лестницам эвакуировали 10 человек. Детей среди них не было. Пострадавших, по данным МЧС, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU