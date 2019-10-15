2019-10-15T17:45:18+03:00
Общество

«Выпал с третьего этажа и бегал»: в Екатеринбурге на Эльмаше задержали голого мужчину

Из-за неадекватного поведения его отправили в больницу
Алина СУРИНА
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Фото: Инцидент ЕкатеринбургФото: Инцидент Екатеринбург
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В Екатеринбурге на Эльмаше задержали голого мужчину. По словам очевидцев, он выпал с третьего этажа дома на улице Кобозева и начал бегать. У мужчины много синяков и кровоподтеки на локтях и коленях. Из-за неадекватного поведения его скрутили врачи и сотрудники полиции, укутали простыней и отправили в больницу.

- Наряд сотрудников ППСП задержали мужчину, который бегал по улице без одежды. Сотрудники полиции вызвали бригаду медиков скорой помощи. Врачи доставили мужчину в медицинское учреждение, рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Екатеринбургу.

Предположительно, екатеринбуржец находился под воздействием наркотических веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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