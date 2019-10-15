2019-10-15T13:51:17+03:00
Происшествия

Прятала пакетики в лесу: в Екатеринбурге задержали девушку, пытавшуюся сбыть 300 граммов наркотиков

Часть из них оказались у нее дома, в шкафу
Мария Трапезникова
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Фото: транспортная полиция ЕкатеринбургаФото: транспортная полиция Екатеринбурга
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Сотрудники транспортной полиции в Екатеринбурге поймали молодую девушку, которая торговала наркотиком «мефедрон» недалеко от горы Уктус. Ей оказалась 25-летняя жительница Пыть-Яха (ХМАО).

- Девушка была держана 2 октября в лесу, расположенном возле горы Уктус. Там она планировала сбыть 10 свертков, - уточнили в пресс-службе транспортной полиции.

Фото: транспортная полиция Екатеринбурга

Фото: транспортная полиция Екатеринбурга

Фото: транспортная полиция Екатеринбурга

Фото: транспортная полиция Екатеринбурга

Кроме того, во время осмотра ее дома сотрудники транспортной полиции отыскали фасовочные материалы и брикет с аналогичным наркотиком, массой 300 граммов – его она прятала в шкафу.

Фото: транспортная полиция Екатеринбурга

Фото: транспортная полиция Екатеринбурга

В Екатеринбург она приехала лишь с одной целью – сбыть наркотики. Сейчас на нее завели уголовное дело. До решения суда она находится в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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