Прятала пакетики в лесу: в Екатеринбурге задержали девушку, пытавшуюся сбыть 300 граммов наркотиков
Сотрудники транспортной полиции в Екатеринбурге поймали молодую девушку, которая торговала наркотиком «мефедрон» недалеко от горы Уктус. Ей оказалась 25-летняя жительница Пыть-Яха (ХМАО).
- Девушка была держана 2 октября в лесу, расположенном возле горы Уктус. Там она планировала сбыть 10 свертков, - уточнили в пресс-службе транспортной полиции.
Фото: транспортная полиция Екатеринбурга
Фото: транспортная полиция Екатеринбурга
Кроме того, во время осмотра ее дома сотрудники транспортной полиции отыскали фасовочные материалы и брикет с аналогичным наркотиком, массой 300 граммов – его она прятала в шкафу.
Фото: транспортная полиция Екатеринбурга
В Екатеринбург она приехала лишь с одной целью – сбыть наркотики. Сейчас на нее завели уголовное дело. До решения суда она находится в СИЗО.
ИСТОЧНИК KP.RU