2019-10-15T14:55:28+03:00
Общество

В Свердловской области МТС подготовил сеть к внедрению «умных» технологий

С июня по сентябрь МТС модернизировал сеть LTE в 54 населенных пунктах
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90% жителей Свердловской области уже сегодня могут пользоваться передовыми цифровыми продуктами МТС90% жителей Свердловской области уже сегодня могут пользоваться передовыми цифровыми продуктами МТС
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Екатеринбург, РФ - ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, с июня по сентябрь модернизировал сеть LTE в 54 населенных пунктах Свердловской области, а в 9 населенных пунктах Интернет «четвертого поколения» появился впервые.

Около двух десятков новых базовых станций появились в летний период в Екатеринбурге, вчетверо больше - в городах и поселках области. В девять из них высокоскоростной мобильный Интернет МТС пришел впервые. Кроме того, покрытие было расширено на территории шести крупных уральских предприятий, в т.ч. ВСМПО, СинТЗ, Богословское рудоуправление. Все новые базовые станции работают в стандарте LTE, что позволяет абонентам пользоваться беспроводным Интернетом со скоростью передачи данных до 150 Мб/с.

Порядка 90 % жителей Свердловской области уже сегодня могут пользоваться передовыми цифровыми продуктами МТС в области финансовых технологий, интернет-телефонии, онлайн-кинотеатрами, телемедицины, электронной коммерции, облачных сервисов, Интернета вещей.

«В 2019 году наша компания сделала рекордные инвестиции в развитие сети в Свердловской области. И по итогам трех кварталов можно сказать, что в 2019-м мы построим больше, чем в любой год из 18 лет работы МТС на Среднем Урале. Результат этой работы заметен по числу новых абонентов, отдающих предпочтение МТС, по удовлетворенности клиентов возросшей скоростью передачи данных», - рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

В планах МТС сохранить объемы инвестиций в инфраструктуру Сети и в 2020 году. Помимо расширения географии покрытия и улучшения качества связи, в будущем году стоит задача создания «бесшовного» покрытия Сетью LTE участка дороги Р-352 между Екатеринбургом и Нижним Тагилом. Это не только улучшит диспетчеризацию автомобильного движения между двумя крупнейшими городами области, но и создаст технические возможности для запуска в эксплуатацию перспективного беспилотного автомобильного транспорта.

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