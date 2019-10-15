В Екатеринбург на ООН-Хабитат съедутся больше 100 иностранных гостей

СЕГОДНЯ 13:20 2019-10-15T14:51:13+03:00

В Екатеринбург на ООН-Хабитат съедутся больше 100 гостей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мероприятие пройдет 30 - 31 октября, на нем выступят около 30 спикеров

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский пригласил на Всемирный день городов ООН-Хабитат, который пройдет 30 - 31 октября, больше 100 гостей - представителей пяти округов Свердловской области, глав всех регионов, руководителей 13 городов-миллионников и ректоров больше 10 вузов.

- Нам важно провести международное мероприятие на высоком уровне, чтобы достойно презентовать столицу Урала, - отметил Высокинский. - Уверен, что город оправдает доверие руководства ООН.

На международном мероприятии ожидается около 30 спикеров и 500 участников. Среди них - представители из России, Азербайджана, Германии, Малайзии, Кении, Испании, Китая, Ирана, Японии и других стран.

Напомним, что Екатеринбург получил право провести у себя Всемирный день городов еще в мае. Об этом лично объявил заместитель генерального секретаря Маймунах Мохд Шариф на первой Ассамблее организации в Найроби (Кения).

ИСТОЧНИК KP.RU