2019-10-15T12:17:03+03:00
Общество

Дождались: на перекрестке Ленина – Толмачева поставили пешеходный переход

Согласие на это было дано еще зимой
Мария Трапезникова
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На перекрестке Ленина - Толмачева установили пешеходный переходНа перекрестке Ленина - Толмачева установили пешеходный переходФото: Алексей БУЛАТОВ
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В конце сентября мы писали о том, что, наконец, вышло постановление, согласно которому к 2020 году на перекрестке опасного участка ЛенинаТолмачева установят пешеходный переход. Этого долгое время добивался общественник Дмитрий Калинин.

Согласие на установку было дано еще зимой этого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласие на установку было дано еще зимой этого годаФото: Алексей БУЛАТОВ

«Зебру» планировали установить только при условии, что на нее выделят деньги. Что ж, сегодня наш фотокорреспондент запечатлел легендарный момент: «пешеходник», наконец, устанавливают.

Активисты добивались этого полтора года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Активисты добивались этого полтора годаФото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, согласие на установку было дано еще зимой. Но власти предлагали вместо перехода проложить на перекрестке подземный переход, на который у города не было денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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