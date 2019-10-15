Дождались: на перекрестке Ленина – Толмачева поставили пешеходный переход
В конце сентября мы писали о том, что, наконец, вышло постановление, согласно которому к 2020 году на перекрестке опасного участка Ленина – Толмачева установят пешеходный переход. Этого долгое время добивался общественник Дмитрий Калинин.
Согласие на установку было дано еще зимой этого годаФото: Алексей БУЛАТОВ
«Зебру» планировали установить только при условии, что на нее выделят деньги. Что ж, сегодня наш фотокорреспондент запечатлел легендарный момент: «пешеходник», наконец, устанавливают.
Активисты добивались этого полтора годаФото: Алексей БУЛАТОВ
Кстати, согласие на установку было дано еще зимой. Но власти предлагали вместо перехода проложить на перекрестке подземный переход, на который у города не было денег.
ИСТОЧНИК KP.RU