Набросилась с кухонным ножом: под суд отправили свердловчанку, которая со злости убила мужа
На Урале под суд отправили жительницу Нижней Туры, которую обвиняют в убийстве супруга. Инцидент произошел 11 сентября этого года – женщина накинулась на него с ножом.
- Она находилась в нетрезвом виде и поссорилась с мужем, в ходе конфликта обвиняемая вооружилась кухонным ножом и нанесла им супругу несколько ранений в грудь, - уточнили в пресс-службе СКР по Свердловской области.
Она набросилась на мужа с кухонным ножом. Фото: СКР по Свердловской области
Мужчина скончался от тяжелых травм на месте, еще до приезда «скорой», а обвиняемая сама позвонила в полицию и сообщила о преступлении. Свою вину она также признала.
В связи с этим на нее завели уголовное дело, которое перенаправили в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU