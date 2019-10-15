Набросилась с кухонным ножом: под суд отправили свердловчанку, которая со злости убила мужа

СЕГОДНЯ 11:41 2019-10-15T11:41:08+03:00

Женщина убила своего мужа и сама же позвонила в полицию. Фото: СКР по Свердловской области

Она сама сообщила об этом в полицию

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На Урале под суд отправили жительницу Нижней Туры, которую обвиняют в убийстве супруга. Инцидент произошел 11 сентября этого года – женщина накинулась на него с ножом.

- Она находилась в нетрезвом виде и поссорилась с мужем, в ходе конфликта обвиняемая вооружилась кухонным ножом и нанесла им супругу несколько ранений в грудь, - уточнили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Она набросилась на мужа с кухонным ножом. Фото: СКР по Свердловской области

Мужчина скончался от тяжелых травм на месте, еще до приезда «скорой», а обвиняемая сама позвонила в полицию и сообщила о преступлении. Свою вину она также признала.

В связи с этим на нее завели уголовное дело, которое перенаправили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU