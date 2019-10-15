В Екатеринбурге к новогодним праздникам появятся 197 новых пунктов выдачи интернет-заказов
Теперь получить посылки, заказанные через интернет-магазины, будет еще проще. В Екатеринбурге в ближайшее время появятся 73 новых пункта выдачи – 18 пунктов сети «Почты России» и еще 55 – в партнерских почтоматах.
- А к началу декабря планируется расширить сеть пунктов самовывоза до 197 точек. Формат особенно популярен в мегаполисах и крупных городах, на которые приходится до 70% рынка электронной торговли, - рассказали в пресс-службе «Почты России».
Такой тариф предусматривает доставку покупателям отправлений весом до 15 килограммов до пунктов выдачи. Доплатить за это придется 95 рублей, а храниться посылки будут только семь дней.
ИСТОЧНИК KP.RU