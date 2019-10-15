В Екатеринбурге к новогодним праздникам появятся 197 новых пунктов выдачи интернет-заказов

СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-15T09:40:09+03:00

В Екатеринбурге к новогодним праздникам появится еще 197 пунктов выдачи интернет-заказов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посылки будут храниться до 7 рабочих дней, а заплатить за услугу нужно будет 95 рублей

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Теперь получить посылки, заказанные через интернет-магазины, будет еще проще. В Екатеринбурге в ближайшее время появятся 73 новых пункта выдачи – 18 пунктов сети «Почты России» и еще 55 – в партнерских почтоматах.

- А к началу декабря планируется расширить сеть пунктов самовывоза до 197 точек. Формат особенно популярен в мегаполисах и крупных городах, на которые приходится до 70% рынка электронной торговли, - рассказали в пресс-службе «Почты России».

Такой тариф предусматривает доставку покупателям отправлений весом до 15 килограммов до пунктов выдачи. Доплатить за это придется 95 рублей, а храниться посылки будут только семь дней.

ИСТОЧНИК KP.RU