2019-10-15T08:11:55+03:00
Общество

Иван Ургант предложил перенести Приборостроительный завод в сквер у Драмтеатра

Телеведущий также высмеял итоги голосования
Мария Трапезникова
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Ургант поделился мнением по поводу результатов опроса по храму. Фото: скриншот с передачи "Вечерний Ургант"Ургант поделился мнением по поводу результатов опроса по храму. Фото: скриншот с передачи "Вечерний Ургант"
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Телеведущий Иван Ургант в своей передаче высказался об итогах общегородского опроса по строительству храма Святой Екатерины, который прошел в минувшее воскресенье, 13 октября.

- За площадку Приборостроительного завода проголосовало 60%, где-то 40% проголосовало за участок за Макаровским мостом. И около 3% участников испортили бюллетени. Ну, как испортили? По привычке проголосовали за «Единую Россию», - пошутил Ургант.

А на вопрос, не хотят ли в столице Урала восстановить Приборостроительный завод, ведущий отметил, что его «конечно, восстановят».

- И уже даже известно, где. В сквере напротив театра, - добавил он.

Напомним, что опрос прошел 13 октября, на 51 площадку пришли проголосовать почти 100 тысяч человек. Такую высокую явку отметили даже в Кремле.

Ургант высказался о результатах по строительству храма .Видео: "Вечерний Ургант"

ИСТОЧНИК KP.RU

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