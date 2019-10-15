Строительство Нижнетагильского пруда перенесли еще на год
Работы по строительству Нижнетагильского пруда начнутся только в следующем, 2020, году. Ранее предполагалось, что финансирование начнется в 2019 году – в эти сроки планировали направить 50 миллионов рублей, годом позже – 100 миллионов.
Однако, согласно постановлению, опубликованному на сайте мэрии Нижнего Тагила и подписанного главой города Владиславом Пинаевым, сроки изменились, и увеличилась итоговая сумма.
- Деньги начнут выделяться со следующего года. Так, в 2020 планируется направить 948 миллионов, в 2021 году – 1,26 миллиардов, в 2022 году – 1,78 миллиардов рублей, - говорится в документе. – Общая сумма составит четыре миллиарда.
Работы должны будут выполнить до 30 сентября 2022 года.
ИСТОЧНИК KP.RU