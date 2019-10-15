«Это говорящая цифра»: в Кремле прокомментировали итоги опроса по храму в Екатеринбурге, перепутав данные

СЕГОДНЯ 06:30 2019-10-15T06:31:48+03:00

Он состоялся в минувшее воскресенье, в нем приняли участие почти 100 тысяч человек

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о прошедшем опросе по строительству храма Святой Екатерины, за которым наблюдал из Кремля. Он отметил, что участие горожан было очень важным шагом – напомним, что проголосовать пришли почти 100 тысяч человек. Хотя для того, чтобы опрос считался состоявшимся, нужно было участие всего 11 тысяч.

- Это первая информация, которая имеется, сугубо предварительная. Конечно, хочется обратить общее внимание, что 2,6% от тех людей, которые могли прийти и сообщить о своем выборе, приняли участие в этом опросе. Это очень важная цифра, говорящая цифра, - сообщил он журналистам.

Хотя по данным горизбиркома явка составила 8,98%. Пресс-секретарю также был задан вопрос, будет ли Кремль рекомендовать другим регионам таким же образом решать все спорные вопросы. На что Песков ответил, что сомневается.

- Здесь был конкретный случай, который на тот момент казался весьма резонансным, и в развитии вы видите, что 2,6% - это цифра совсем не резонансная. Но, тем не менее, горожане получили право выбора, - подытожил Дмитрий Песков.

Напомним, что общегородской опрос прошел в минувшее воскресенье. Проголосовать можно было на 51 площадке, со многих из них мы, кстати, вели прямую трансляцию.

За площадку на месте бывшего Уральского приборостроительного завода (Горького, 17) проголосовали 57,66% человек, за вторую площадку, за Макаровским мостом, — 39,49%.

ИСТОЧНИК KP.RU