Крест Покраса Лампаса на Уралмаше стал символом несвободы в искусстве

Крест Покраса Лампаса на площади первой Пятилетки на Уралмаше стал символом несвободы в искусстве. Его показали на башне в Берлине на световом шоу. Об этом рассказали организаторы фестиваля «Стенограффия».

- С 11 по 20 октября в Берлине проходит масштабный фестиваль «FESTIVAL OF LIGHTS», посвященный 30 -летию падения Берлинской стены. 10 дней на поверхности знаменитой Берлинской телебашни главные мировые студии презентуют свои мэппинг-шоу на тему цензуры - и «СИЛА СВЕТА» создала арт-проект «Unfreedom», в котором 15 российских художников показали своё видение несвободы. Конечно, в свете последних событий, история площади в Екатеринбурге стала частью проекции, - рассказали в «Стенограффии».

Работу художника можно увидеть на 35-й секунде видео. Сначала крест представлен в своем изначальном виде, а потом - в том, какой он сейчас.

Супрематический крест на фестивале в Берлине.World Championship of Projection Mapping 2019 at the Berlin TV Tower Artist: Sila Sveta (Russia)