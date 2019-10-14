2019-10-14T19:59:27+03:00
Общество

Использовали дыхательные маски: в Екатеринбурге из загоревшегося подъезда спасли 12 человек

Пожар тушили 14 пожарных
Алина СУРИНА
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Фото: Инцидент ЕкатеринбургФото: Инцидент Екатеринбург
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В Екатеринбурге из загоревшегося подъезда на Металлургов 40\2 спасли восемь взрослых и четверых детей. Им понадобились дыхательные маски. Как рассказали в МЧС, на первом этаже пятиэтажного дома загорелся мусор.

- Площадь пожара составила 21 квадратный метр. Пожарные справились с огнем за 6 минут. На месте работали 4 единицы техники и 12 человек личного состава, - рассказали в МЧС свердловской области.

В пожаре, к счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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