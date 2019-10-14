Телефон пропавшей Ксении Каторгиной стал доступен для звонков

СЕГОДНЯ 18:04 2019-10-14T18:04:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Мобильный телефон Ксении Каторгиной, которая пропала 10 октября, внезапно стал доступен для звонков. Но радость друзей и родственников девушки была не долгой – сотовым телефоном занимаются силовики. Сейчас лучшие сыщики Свердловской области работают в Челябинской области, чтобы найти предполагаемых преступников, причастных к исчезновению Ксении.

У Ксении есть 9-летняя дочь. Фото: СОЦСЕТИ

Как мы уже писали ранее, начальник свердловского главка Александр Мешков взял это дело под личный контроль. Следователи СКР также принимают участие в расследовании, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- В служебной командировке в Челябинской области по указанию начальника регионального полицейского главка генерал-майора Александра Мешкова работают угсотрудники ОВД Березовского и их коллеги из оперативных подразделений ГУ МВД. Группа численностью порядка 10 человек. Сыщики отрабатывают до мельчайших деталей каждую зацепку, проверяют алиби склонных к такого рода гнусным делам лиц, ранее судимых, так называемых гастролеров и склонных к жестоким расправам. Оперуполномоченные ведут расследование в тесном взаимодействии с нашими партнерами из Следственного комитета. Руководитель отдела полиции Березовского Александр Возчиков в ежедневном режиме докладывает о проделанной работе генералу Мешкову, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

Автомобиль Ксении. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

Напомним, что Ксения Каторгина перестала выходить на связь после того, как в одиночку поехала продавать свой автомобиль Audi Q5. Позже выяснилось, что машину продали перекупщику в Челябинске трое цыган.

ИСТОЧНИК KP.RU