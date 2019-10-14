2019-10-14T18:04:57+03:00
Происшествия

Телефон пропавшей Ксении Каторгиной стал доступен для звонков

До сегодняшнего дня ее мобильный был отключен
Олег Галимов
Поделиться:
Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Мобильный телефон Ксении Каторгиной, которая пропала 10 октября, внезапно стал доступен для звонков. Но радость друзей и родственников девушки была не долгой – сотовым телефоном занимаются силовики. Сейчас лучшие сыщики Свердловской области работают в Челябинской области, чтобы найти предполагаемых преступников, причастных к исчезновению Ксении.

У Ксении есть 9-летняя дочь. Фото: СОЦСЕТИ

У Ксении есть 9-летняя дочь. Фото: СОЦСЕТИ

Как мы уже писали ранее, начальник свердловского главка Александр Мешков взял это дело под личный контроль. Следователи СКР также принимают участие в расследовании, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- В служебной командировке в Челябинской области по указанию начальника регионального полицейского главка генерал-майора Александра Мешкова работают угсотрудники ОВД Березовского и их коллеги из оперативных подразделений ГУ МВД. Группа численностью порядка 10 человек. Сыщики отрабатывают до мельчайших деталей каждую зацепку, проверяют алиби склонных к такого рода гнусным делам лиц, ранее судимых, так называемых гастролеров и склонных к жестоким расправам. Оперуполномоченные ведут расследование в тесном взаимодействии с нашими партнерами из Следственного комитета. Руководитель отдела полиции Березовского Александр Возчиков в ежедневном режиме докладывает о проделанной работе генералу Мешкову, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

Автомобиль Ксении. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

Автомобиль Ксении. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

Напомним, что Ксения Каторгина перестала выходить на связь после того, как в одиночку поехала продавать свой автомобиль Audi Q5. Позже выяснилось, что машину продали перекупщику в Челябинске трое цыган.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Родители Екатеринбурга просят вернуть Е-карту в метро
Альфа-Банк и НЛМК провели первую транзакцию через Marco Polo с использованием блокчейн-технологий
Измененному кресту Покраса Лампаса на Уралмаше дали новое название
На Урале ликвидировали 5 свалок, образованных в лесу
Выезд в центр из Академического района Екатеринбурга упростили
В Екатеринбург на вертолете доставили 4-летнюю девочку, обварившуюся бульоном для холодца
Свердловские полицейские рассказали о работе по выявлению преступлений в сфере нацпроектов
Уральские сыщики отправились в Челябинск, чтобы найти пропавшую Ксению Каторгину
«Смогли прийти к общему знаменателю»: Куйвашев поделился впечатлениями о результатах опроса по храму
ЕВРАЗ КГОК подготовил площадку для строительства первичного карьера на Собственно-Качканарском месторождении
В Нижнем Тагиле завершились поиски Виктории Мубаракшиной
Федеральная сетевая компания обновляет силовое оборудование подстанции 220 кВ «Сорочинская»
Вытягивал деньги: на юриста, который два года морочил голову екатеринбурженке, завели уголовное дело
Украли деньги и пошли их пропивать: в Нижнем Тагиле ищут двух карманниц
Теперь точно: Дума Екатеринбурга отдаст городу сквер у Драмтеатра
Горы Урала вошли в десятку лучших мест для катания на сноуборде
Поиски пропавшей в Екатеринбурге Ксении Каторгиной продолжатся у кладбища
Свердловчанка отсудила у детского лагеря 100 тысяч за сломанное плечо дочки
«Нет ни еды, ни воды, люди спят на чемоданах»: екатеринбуржцы застряли в аэропорту Токио из-за тайфуна