СЕГОДНЯ 16:53 2019-10-14T16:53:51+03:00

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На Урале ликвидировали 5 свалок, образованных в лесу. Мусор вывезли после вмешательства лесничества и прокуратуры. С несанкционированных свалок в Горноуральске вывезли 90 тонн твердых коммунальных и строительных отходов.

- В ходе надзорных мероприятий установлено, что на земельных участках, арендованных ООО «Тура-Лес» в районе села Николо-Павловское Горноуральского городского округа, в нарушение требований лесного законодательства было допущено 5 несанкционированных свалок твердых бытовых отходов общей площадью 237 кв. м. и объемом 123,5 куб. м, - рассказали в прокуратуре.

Фото: прокуратура Свердловской области

Прокуратуре пришлось обратиться в Кушвинский городской суд. Арендатор лесных участков, где образовались свалки, отказывался добровольно убрать мусор. После суда, организация привела в порядок все принадлежащие им лесные участки.

ИСТОЧНИК KP.RU