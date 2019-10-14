Выезд в центр из Академического района Екатеринбурга упростили
Схему движения изменили на перекрестке Краснолесья - Мехренцева
До изменений с левой части дороги был разрешен только поворот налевоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Выезд в центр из Академического района Екатеринбурга упростили. Схему движения изменили на перекрестке Краснолесья - Мехренцева. Теперь там можно проезжать в прямом направлении со всех трех полос. До изменений с левой части дороги был разрешен только поворот налево.
Фото: Яндекс Карты
Правила поменяли, чтобы уменьшить пробки. В мэрии подтвердили изменение схемы движения. Подробности обещали рассказать позднее, когда будет комментарий от комитета по транспорту.
ИСТОЧНИК KP.RU