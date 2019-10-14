2019-10-14T16:27:16+03:00
Происшествия

В Екатеринбург на вертолете доставили 4-летнюю девочку, обварившуюся бульоном для холодца

Маленькую пациентку привезли из Серова
Евгений Стоянов
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Девочку уже доставили в столицу Урала. Фото: Серовская городская больницаДевочку уже доставили в столицу Урала. Фото: Серовская городская больница
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В понедельник, 14 октября, на вертолете санитарной авиации в Екатеринбург доставили 4-летнюю малышку.

Врачи констатировали у девочки серьезные ожоги.

- Вертолетом санитарной авиации из Серова в Екатеринбург в 14 часов был отправлен 4-летний пациент с обширными ожогами тела, - рассказали "КП-Екатеринбург" в Серовской городской больнице.

Как именно ребенок получил обширные ожоги тела ни в больнице, ни в екатеринбургском Горздраве уточнять не стали, объяснив это защитой личных данных юной пациентки.

Как пишут в паблике «Это Серов, детка» во «Вконтакте», девочка получила ожоги, когда случайно уронила на себя кастрюлю с варящимся бульоном для холодца.

Наш фотограф успел сделать снимок летящего вертолета с земли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наш фотограф успел сделать снимок летящего вертолета с землиФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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