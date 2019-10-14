В Екатеринбург на вертолете доставили 4-летнюю девочку, обварившуюся бульоном для холодца
В понедельник, 14 октября, на вертолете санитарной авиации в Екатеринбург доставили 4-летнюю малышку.
Врачи констатировали у девочки серьезные ожоги.
- Вертолетом санитарной авиации из Серова в Екатеринбург в 14 часов был отправлен 4-летний пациент с обширными ожогами тела, - рассказали "КП-Екатеринбург" в Серовской городской больнице.
Как именно ребенок получил обширные ожоги тела ни в больнице, ни в екатеринбургском Горздраве уточнять не стали, объяснив это защитой личных данных юной пациентки.
Как пишут в паблике «Это Серов, детка» во «Вконтакте», девочка получила ожоги, когда случайно уронила на себя кастрюлю с варящимся бульоном для холодца.
Наш фотограф успел сделать снимок летящего вертолета с землиФото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU