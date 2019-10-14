СЕГОДНЯ 15:29 2019-10-14T15:49:24+03:00

Противодействие преступлениям коррупционной направленности и связанным с использованием бюджетных средств является приоритетным направлением оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел и находится на особом контроле руководства ГУ МВД России по Свердловской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории Среднего Урала в настоящее время действует 31 государственная инвестиционная программа

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Противодействие преступлениям коррупционной направленности и связанным с использованием бюджетных средств является приоритетным направлением оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел и находится на особом контроле руководства ГУ МВД России по Свердловской области. Об этом рассказал пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.

По его данным, на территории Среднего Урала в настоящее время действует 31 государственная инвестиционная программа. О том, как ведется работа в этой сфере, рассказал заместитель начальника УЭБиПК регионального Главка МВД полковник полиции Роман Тужиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/737705" frameborder="0"></iframe> Свердловские полицейские рассказали о работе по выявлению преступлений в сфере нацпроектов.

ИСТОЧНИК KP.RU