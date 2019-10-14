Свердловские полицейские рассказали о работе по выявлению преступлений в сфере нацпроектов
Противодействие преступлениям коррупционной направленности и связанным с использованием бюджетных средств является приоритетным направлением оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел и находится на особом контроле руководства ГУ МВД России по Свердловской области. Об этом рассказал пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.
По его данным, на территории Среднего Урала в настоящее время действует 31 государственная инвестиционная программа. О том, как ведется работа в этой сфере, рассказал заместитель начальника УЭБиПК регионального Главка МВД полковник полиции Роман Тужиков.
Свердловские полицейские рассказали о работе по выявлению преступлений в сфере нацпроектов.
ИСТОЧНИК KP.RU