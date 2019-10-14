2019-10-14T15:49:24+03:00
Общество

Свердловские полицейские рассказали о работе по выявлению преступлений в сфере нацпроектов

На территории Среднего Урала в настоящее время действует 31 государственная инвестиционная программа
Олег Галимов
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Противодействие преступлениям коррупционной направленности и связанным с использованием бюджетных средств является приоритетным направлением оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел и находится на особом контроле руководства ГУ МВД России по Свердловской области.Противодействие преступлениям коррупционной направленности и связанным с использованием бюджетных средств является приоритетным направлением оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел и находится на особом контроле руководства ГУ МВД России по Свердловской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Противодействие преступлениям коррупционной направленности и связанным с использованием бюджетных средств является приоритетным направлением оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел и находится на особом контроле руководства ГУ МВД России по Свердловской области. Об этом рассказал пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.

По его данным, на территории Среднего Урала в настоящее время действует 31 государственная инвестиционная программа. О том, как ведется работа в этой сфере, рассказал заместитель начальника УЭБиПК регионального Главка МВД полковник полиции Роман Тужиков.

Свердловские полицейские рассказали о работе по выявлению преступлений в сфере нацпроектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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