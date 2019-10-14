2019-10-14T14:40:41+03:00
Экономика

ЕВРАЗ КГОК подготовил площадку для строительства первичного карьера на Собственно-Качканарском месторождении

Сейчас на месторождении строится технологическая дорога шириной 32 метра и длиной 2,8 километра
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Управление ЕВРАЗ КГОКаУправление ЕВРАЗ КГОКа
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ЕВРАЗ КГОК расчистил территорию под строительство первичного карьера, отвала, рудоперегрузочных пунктов, железных и автомобильных дорог на Собственно-Качканарском месторождении (СКМ) титаномагнетитовых руд, которые содержат ванадий.

Сейчас на месторождении строится технологическая дорога шириной 32 метра и длиной 2,8 километра для движения БелАЗов грузоподъемностью 240 тонн. Она соединит первичный карьер и рудоперегрузочные пункты. Подготовлено порядка 1,5 км полотна для укладки железнодорожных путей, ведущих от пункта погрузки руды № 1 до станции Северная. Строительство путей планируется начать уже в феврале 2020 г. В ближайшее время начнется реконструкция станции «Северная», где будут построены дополнительные съезды, шесть стрелочных переводов. Также начнется укладка полотна ко второму рудоперегрузочному пункту.

Также на месторождении ведутся работу по водоотведению - оборудованию водоотлива и водоотводных канав протяженностью около 1,5 километра и глубиной до 5-7 метров. В настоящее время пройдено уже 600 метров. Всего будет оборудовано восемь водоотводных канав, две насосные станции и два отстойника карьерных вод.

В декабре планируется начать реконструкцию подстанции № 11 и строительство двух отдельных линий электропередач общей протяженностью 14 км. Для обеспечения качественного и бесперебойного энергоснабжения горной техники на первом участке СКМ на подстанции установят мощный трансформатор.

На реализацию первой очереди проекта ЕВРАЗ направит 6,4 млрд рублей. Месторождение будет отрабатываться одним карьером. Ожидается, что к 2024 году добыча руды из карьера составит 13 млн тонн в год. При разработке СКМ будет дополнительно создано 135 рабочих мест.

Ввод СКМ предполагает использование самых современных технологий: карьерных экскаваторов с емкостью ковша 20 и более кубических метров и большегрузных карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 240 тонн.

«Мы планируем начать добычу руды с нового месторождения в начале 2021 года, - отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – В дальнейшем мы планируем реализацию второй очереди развития СКМ со строительством мощностей по дроблению руды непосредственно в карьере и транспортировке руды до фабрик магистральным конвейером».

Собственно-Качканарское месторождение расположено на склонах горы Качканар, в 5 километрах от Гусевогорского месторождения. Общая длина карьера СКМ – 6 километров, ширина – до 4 километров, высота залегания пород – от 220 до 630 метров. Запасы железных титаномагнетитовых руд, по предварительной оценке, составляют 6,87 млрд тонн, среднее содержание железа – 16,6%. Исходя из потребности предприятия в 60 миллионах тонн в год, запасов сырья хватит более чем на 100 лет.

Проект включен в перечень инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для Свердловской области. СКМ обеспечит стабильную работу ЕВРАЗ КГОК и ЕВРАЗ НТМК.

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