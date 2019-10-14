2019-10-14T14:07:17+03:00
Экономика

Федеральная сетевая компания обновляет силовое оборудование подстанции 220 кВ «Сорочинская»

Проект позволит увеличить на 50% выдачу мощности объектам Сорочинско-Никольского газонефтяного месторождения АО «Оренбургнефть»
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Мощность нового трансформатора составляет 25 МВАМощность нового трансформатора составляет 25 МВА
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Россети ФСК ЕЭСАО «ФСК ЕЭС») начала установку нового трансформатора на подстанции 220 кВ «Сорочинская». Проект позволит увеличить на 50% – до 25 МВт выдачу мощности объектам Сорочинско-Никольского газонефтяного месторождения АО «Оренбургнефть» (входит в НК «Роснефть), а также обеспечить работу системы плавки гололеда. В результате будет повышена надежность электроснабжения Сорочинского городского округа с населением более 40 тыс. человек.

Мощность нового трансформатора составляет 25 МВА, он заменит собой устаревший аналог на 16 МВА. Оборудование произведено в России. Нормативный срок его службы – не менее 30 лет. В настоящее время реконструированы панели защит и автоматики, щит собственных нужд. Полностью работы будут завершены в 2020 году.

Часть дополнительной мощности будет использоваться в зимний период для плавок гололеда. Сорочинский район относится к зоне повышенного гололедообразования, резкие перепады температуры воздуха с повышенной влажностью и сильным ветром способствуют интенсивному обледенению проводов и грозотросов ЛЭП. Система плавки гололеда снижает угрозу возникновения технологических нарушений и перебоев в подаче энергии потребителям.

Установленная мощность подстанции 220 кВ «Сорочинская» составляет 300 МВА. Помимо электроснабжения Сорочинского городского округа и объектов АО «Оренбургэнефть» она обеспечивает транзит мощности на новую подстанцию 500 кВ «Преображенская», которая была введена в эксплуатацию в июле 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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