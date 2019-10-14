2019-10-14T15:38:00+03:00
Происшествия

Вытягивал деньги: на юриста, который два года морочил голову екатеринбурженке, завели уголовное дело

Он показывал ей фиктивные документы о том, что вопросы решаются, хотя это было не так
Мария Трапезникова
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Юрист из Екатеринбурга два года морочил голову своей клиентке и вытягивал из нее деньгиЮрист из Екатеринбурга два года морочил голову своей клиентке и вытягивал из нее деньгиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге юрист два года обманывал клиентку и вытягивал из нее деньги, и в итоге на него завели уголовное дело. В феврале 2017 года он получил за решение ее проблем 10 тысяч рублей. В сентябре этого же года женщина снова пришла к нему с юридическим вопросом, за что юрист взял 15 тысяч рублей.

- На протяжении двух лет он вводил екатеринбурженку в заблуждение, что суды в Москве выиграны и в ближайшее время все ее проблемы решатся, но документы в подтверждение не представлял, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Позже от госорганов женщина узнала, что все данные оказались фиктивными.

В связи с этим прокуратура запросила все документы у районного суда Москвы. Там пришел ответ, что ни один из вопросов еще не рассматривался.

В связи с этим прокуратура Свердловской области завела на юриста уголовное дело. В данный момент собираются доказательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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