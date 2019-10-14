2019-10-14T11:55:21+03:00
Общество

Свердловчанка отсудила у детского лагеря 100 тысяч за сломанное плечо дочки

Девочка качалась на турнике и упала
Мария Трапезникова
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Свердловчанка отсудила у администрации детского лагеря 100 тысяч за сломанное плечо своей дочкиСвердловчанка отсудила у администрации детского лагеря 100 тысяч за сломанное плечо своей дочкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Слободо-Туринска отсудила у администрации детского лагеря 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за сломанное плечо. Иск она направила в районный суд.

- Вот только он был удовлетворен частично. В полном объеме взыскано возмещение материального ущерба. Компенсацию морального вреда присудили в размере 10 тысяч в пользу матери ребенка и еще 80 тысяч – в пользу девочки, - уточнили в пресс-службе Облсуда.

Ответчик с решением не согласился и подал апелляцию. Вторая инстанция отметила, что девочка, в силу своего возраста, могла не понимать, что сломает руку, играя на турнике. Тогда Свердловский областной суд еще больше увеличил компенсацию – до 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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