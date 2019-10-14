«Нет ни еды, ни воды, люди спят на чемоданах»: екатеринбуржцы застряли в аэропорту Токио из-за тайфуна

СЕГОДНЯ 11:28 2019-10-14T11:28:05+03:00

Их рейс отменяли уже несколько раз за двое суток

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Туристы из Екатеринбурга на несколько дней застряли в аэропорту Токио. Их рейс авиакомпании Japan Airlines отметили из-за тайфуна. Об этом рассказали в сообществе «Типичный Екатеринбург».

- Мы находимся в безвыходном положении! Никакой информации JAL не дает. При этом, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, не предоставляет отель, не кормит, не обеспечивает водой... В течение двух дней офис авиакомпании не работает — выходные. 14-го октября он, как мы узнали, также работать не будет из-за праздника. Аэропорт переполнен, люди спят на чемоданах, — рассказал один из туристов Андрей.

Работу аэропорта парализовало из-за тайфуна. Фото: vlasyuk_oleg_ в Instagram

Президент Свердловской ассоциации туризма Михаил Мальцев в ответ на заявления екатеринбуржцев отметил, что не может дать четкого ответа, как им в такой ситуации поступить.

- Это форс-мажорные обстоятельства, так что здесь сложно что-то сказать. Тем более я не владею конкретной информацией об этих туристах, - сообщил Мальцев ngzt.ru.

Тайфун «Хагибис», который обрушился на Японию 12 октября, стал одним из самых сильнейших за последние 60 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU