Горизбирком представил итоги опроса в Верх-Исетском районе
Горизбирком опубликовал предварительные итоги в пятом районе Екатеринбурга, Верх-Исетском. До этого специалисты уже подсчитали голоса в четырех других районах – Ленинском, Чкаловском, Орджоникидзевском и Октябрьском. Итак, вот какие итоги на 12:30:
За площадку Приборостроительного завода (Горького,17) проголосовали 8 538 жителей (54,17%).
За акватория Макаровского моста свой голос отдали 6 774 человек (42,98%).
Недействительными были признаны 450 опросных листа (2,85%).
Предварительные итоги по пяти районам таковы:
- 58,12% проголосовавших выбрали территорию бывшего Уральского приборостроительного завода (улица Горького, 17);
- 38,95% участников опроса отметили участок за Макаровским мостом;
- 2,93% опросных листов Избирательная комиссия признала недействительными.
Напомним, что всего за вчерашний день проголосовало почти 100 тысяч человек. Мы, кстати, вели трансляцию по этому случаю.
ИСТОЧНИК KP.RU