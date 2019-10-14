Горизбирком представил итоги опроса в Верх-Исетском районе

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-14T11:28:43+03:00

Пока что побеждает площадка на Горького,17

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Горизбирком опубликовал предварительные итоги в пятом районе Екатеринбурга, Верх-Исетском. До этого специалисты уже подсчитали голоса в четырех других районах – Ленинском, Чкаловском, Орджоникидзевском и Октябрьском. Итак, вот какие итоги на 12:30:

За площадку Приборостроительного завода (Горького,17) проголосовали 8 538 жителей (54,17%).

За акватория Макаровского моста свой голос отдали 6 774 человек (42,98%).

Недействительными были признаны 450 опросных листа (2,85%).

Предварительные итоги по пяти районам таковы:

- 58,12% проголосовавших выбрали территорию бывшего Уральского приборостроительного завода (улица Горького, 17);

- 38,95% участников опроса отметили участок за Макаровским мостом;

- 2,93% опросных листов Избирательная комиссия признала недействительными.

Напомним, что всего за вчерашний день проголосовало почти 100 тысяч человек. Мы, кстати, вели трансляцию по этому случаю.

ИСТОЧНИК KP.RU