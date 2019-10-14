Уступил 16 секунд: уральский бегун взял серебро на ЧМ по кроссу

СЕГОДНЯ 10:52 2019-10-14T10:52:47+03:00

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Екатеринбуржец Андрей Минжулин взял серебро на чемпионате мира по кроссу в беге на 10 километров, который состоялся в Оренбурге накануне, 12-13 октября. Бегун является спортсменом СК «Луч».

- Результат Минжулина составил 31,21 минуту. Он уступил всего 16 секунд представителю Татарстана Ринасу Ахмадееву, - рассказали в пресс-службе Федерации легкой атлетики Свердловской области.

Все-таки у нас в Екатеринбурге действительно сильные спортсмены – недавно, например, сборная УГМК стала четырехкратными чемпионами Европы. А накануне юная Лея стала победительницей ЧМ по шахматам, который прошел в Мумбае.

ИСТОЧНИК KP.RU