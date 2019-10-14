СЕГОДНЯ 10:42 2019-10-14T10:42:19+03:00

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14 октября 2019 года Свердловской железной дороге исполнился 141 год. На протяжении всей своей истории магистраль является точкой опоры и драйвером роста для экономики регионов.

СвЖД (филиал ОАО «РЖД») обеспечивает транспортно-экономические связи индустриальных районов Урала и Западной Сибири с центральными, восточными и западными регионами России и зарубежными странами. По основным показателям дорога входит в первую тройку крупнейших магистралей страны, по объемам погрузки занимает 2 место. За девять месяцев 2019 года на СвЖД погружено 105,7 млн тонн, в том числе таких важнейших номенклатур, как удобрения, металлы, нефтехимические и строительные грузы.

В 2019 году инвестиции в развитие Свердловской магистрали составят 30,6 млрд рублей. Завершено строительство вторых путей от Тобольска до Сургута. Развитие этого направления позволит обеспечить потребности нефте- и газохимических предприятий севера УрФО в перевозках сырья, полуфабрикатов и готовой продукции с учетом прогнозируемого роста грузопотоков. Стратегические проекты по наращиванию пропускных и провозных способностей железнодорожных линий реализуются в рамках «Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года». В их числе – усиление инфраструктуры на направлении Соликамск – Пермь, развитие Пермского железнодорожного узла, строительство Северного широтного хода.

Свердловская магистраль является крупнейшим потребителем продукции предприятий транспортного машиностроения и металлургии Уральского региона, что задает вектор развитию территории и положительно влияет на развитие экономики. В 2019 году для нужд ОАО «РЖД» планируется закупить продукцию промышленных предприятий Свердловской области и Пермского края на общую сумму 56,04 млрд рублей.

ОАО «РЖД» и его филиал Свердловская железная дорога входят в число крупнейших налогоплательщиков. Так, по итогам девяти месяцев текущего года в бюджеты всех уровней и внебюджетные социальные фонды СвЖД перечислила 15,9 млрд рублей.

За три квартала 2019 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 23,7 млн пассажиров. Особой популярностью у пассажиров пользуются скоростные электропоезда «Ласточка». Они связали Екатеринбург прямыми маршрутами с такими городами Свердловской области, как Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Кушва, Шаля, Кузино, Талица, Серов. В Пермском крае – курсируют на самых популярных маршрутах Пермь – Кунгур – Кишерть и Пермь – Верещагино.

Обновление инфраструктуры пассажирского комплекса ведется с учетом современных требований к комфорту и безопасности: на станции Тобольск построен крытый надземный переход (конкорс), соединяющий здание вокзала с пассажирской платформой. Завершается строительство аналогичного перехода на станции Тюмень.

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Днем рождения Свердловской железной дороги считается 14 октября (1 октября по старому стилю) 1878 года. В этот день было открыто регулярное движение поездов на участке Пермь – Камасино (сейчас станция Чусовская) – Нижний Тагил – Екатеринбург. Уральская Горнозаводская дорога стала первой магистралью, построенной русскими инженерами и строителями на местности с горным рельефом. Дорога имела огромное значение для освоения Сибири и Дальнего Востока, для экономики и обороны страны.

В 80-х годах 19 века была построена ветка Екатеринбург – Тюмень. Ее объединили с Горнозаводской дорогой в одну магистраль, получившую название Уральская железная дорога. Таким образом, были соединены бассейны Оби и Камы. В 90-х было закончено строительство ветки от Екатеринбурга до Челябинска: она соединила Уральскую железную дорогу с Транссибирской магистралью. После революции к Уральской дороге присоединили еще несколько новых участков, а управление из Перми было переведено в Екатеринбург. С 1943-го года дорога стала называться Свердловской. В 70-х годах для освоения природных ресурсов северных регионов страны была построена железнодорожная линия от Тюмени до Сургута и далее к основным центрам нефте- и газодобычи.

В 2003 году СвЖД стала филиалом открытого акционерного общества «Российские железные дороги».