2019-10-14T10:38:01+03:00
Общество

Штраф или лишение прав: за отказ пропускать машины спецслужб наказали больше сотни уральцев

В ГИБДД напоминают о ПДД
Мария Трапезникова
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На Урале за отказ пропускать машины спецслужб за 9 месяцев наказали больше сотни водителейНа Урале за отказ пропускать машины спецслужб за 9 месяцев наказали больше сотни водителейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Госавтоинспекция напомнила уральцам о том, что необходимо пропускать автомобили спецслужб, если у них включены звуковые и световые «сигналки».

- Пешеходы тоже не должны создавать трудности в движение спецтранспорта: во время приближения такой машины необходимо подождать, прежде чем переходить дорогу, - напомнили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Если пешеход все же оказался в этот момент на дороге, следует ее поскорее покинуть.

За непредоставление преимущества спецмашине, согласно закону, виновнику грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей – или лишение прав от трех месяцев до года.

Всего за 9 месяцев к административной ответственности за это было привлечено больше сотни уральцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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