Свердловская прокуратура заставила чиновников восстановить сгоревший дом

СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-14T10:26:18+03:00

Огонь уничтожил крышу, стены, а еще тамбур, чуланы и туалеты, но заново отстраивать их не собирались

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Прокуратура Новолялинского района заставила местных властей восстановить сгоревший дом и вернуть крышу над головой его жителям. Так, в июне этого года там произошел пожар, в результате которого огнем были уничтожены кровля и веранды квартир. Площадь возгорания составила 120 «квадратов».

- При этом, две квартиры являются собственностью администрации Новолялинского ГО, а одна – в собственности граждан, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В доме отремонтировали только часть жилплощади. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Через пару дней был составлен договор на восстановление тех частей дома, которые являются жилыми помещениями. И выяснилось, что, согласно техпаспорту, в жилплощадь включены еще тамбур, чуланы и туалеты. Но их так никто и не починил.

После проверки прокуратура обязала местную администрацию восстановить сгоревшие части дома.

ИСТОЧНИК KP.RU