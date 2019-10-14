2019-10-14T10:41:49+03:00
Общество

Планы поменялись: Дмитрий Медведев прилетит в Екатеринбург

Изначально сообщалось, что премьер-министр посетит Первоуральск
Мария Трапезникова
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Дмитрий Медведев прилетает в ЕкатеринбургДмитрий Медведев прилетает в ЕкатеринбургФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбург на этой неделе прилетает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он собирается посетить международный форум «Дорога», который пройдет в ЭКСПО с 16 по 18 октября.

В пресс-службе мэрии отметили, что пока что стопроцентной вероятности этого нет, однако службы протокола различных ведомств в Екатеринбурге уже готовятся к его приезду.

- Дмитрий Медведев действительно заявлен у нас в программе, но мы пока не можем подтвердить точное его присутствие, - рассказали в пресс-службе форума.

Отметим, что «Дорога» - международная специализированная выставка, организаторами которой являются Федеральное дорожное агентство совместно с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ и госкомпанией «Российские автомобильные дороги» при поддержке Министерства транспорта РФ.

Напомним, изначально планировалось, что Дмитрий Медведев приедет в Первоуральск 15 октября, чтобы посетить Первоуральский новотрубный завод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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