2019-10-14T08:39:50+03:00
Общество

УПЗ в лидерах: горизбирком опубликовал итоги опроса в Октябрьском районе

За Приборостроительный завод отдали свой голос 58,65% горожан
Мария Трапезникова
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В Октябрьском районе за УПЗ проголосовало большинство горожан - 58,65%В Октябрьском районе за УПЗ проголосовало большинство горожан - 58,65%Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Избирательная комиссия Екатеринбурга опубликовала предварительные итоги опроса в Октябрьском районе. Сегодня утром пришли первые данные по трем других районам: Ленинскому, Чкаловскому и Орджоникидзевскому.

Итак, на 10:00 картина выглядит следующим образом:

За территорию Приборостроительного завода (Горького, 17) проголосовало 5 757 жителей района (58,65%).

За акваторий Макаровского моста голоса отдали 3 799 человек (38,7%).

Недействительными были признаны 260 опросных листов (2,65%).

В целом, по всем четырем районам города, итоги голосования выглядят так:

- 59,17% проголосовавших выбрали территорию бывшего Уральского приборостроительного завода (улица Горького, 17);

- 37,9% участников опроса отметили участок за Макаровским мостом в границах улицы Энергостроителей – набережной Рабочей Молодежи – улицы Челюскинцев;

- 2,93% опросных листов горизбирком признал недействительными.

Напомним, что в общегородском опросе, который проходил вчера, 13 октября, на 51 площадке города, приняли участие почти 100 тысяч горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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