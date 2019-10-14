УПЗ в лидерах: горизбирком опубликовал итоги опроса в Октябрьском районе
Избирательная комиссия Екатеринбурга опубликовала предварительные итоги опроса в Октябрьском районе. Сегодня утром пришли первые данные по трем других районам: Ленинскому, Чкаловскому и Орджоникидзевскому.
Итак, на 10:00 картина выглядит следующим образом:
За территорию Приборостроительного завода (Горького, 17) проголосовало 5 757 жителей района (58,65%).
За акваторий Макаровского моста голоса отдали 3 799 человек (38,7%).
Недействительными были признаны 260 опросных листов (2,65%).
В целом, по всем четырем районам города, итоги голосования выглядят так:
- 59,17% проголосовавших выбрали территорию бывшего Уральского приборостроительного завода (улица Горького, 17);
- 37,9% участников опроса отметили участок за Макаровским мостом в границах улицы Энергостроителей – набережной Рабочей Молодежи – улицы Челюскинцев;
- 2,93% опросных листов горизбирком признал недействительными.
Напомним, что в общегородском опросе, который проходил вчера, 13 октября, на 51 площадке города, приняли участие почти 100 тысяч горожан.
ИСТОЧНИК KP.RU