Снова придется подождать: открытие перекрестка на Эльмаше перенесли на пять дней
Жителям Эльмаша снова придется подождать: перекресток улиц Старых Большевиков и Фронтовых Бригад откроют на пять дней позже. Напомним, что изначально пуск движения анонсировали на 15 октября.
- Перенос связан с дополнительным объемом работ по реконструкции системы водоотведения, необходимость которой была установлена после демонтажа подземного перехода, - сообщают в пресс-службе администрации Орджоникидзевского района. – Теперь движение пустят только 20 октября.
На этом перекрестке демонтировали аварийный подземный переход, однако движение трамваев по перекрестку уже открыли – они начали ходить с сегодняшнего дня.
ИСТОЧНИК KP.RU