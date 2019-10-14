Снова придется подождать: открытие перекрестка на Эльмаше перенесли на пять дней

СЕГОДНЯ 07:57 2019-10-14T07:58:34+03:00

Открытие перекрестка на Эльмаше снова перенесли - теперь до 20 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Жителям Эльмаша снова придется подождать: перекресток улиц Старых Большевиков и Фронтовых Бригад откроют на пять дней позже. Напомним, что изначально пуск движения анонсировали на 15 октября.

- Перенос связан с дополнительным объемом работ по реконструкции системы водоотведения, необходимость которой была установлена после демонтажа подземного перехода, - сообщают в пресс-службе администрации Орджоникидзевского района. – Теперь движение пустят только 20 октября.

На этом перекрестке демонтировали аварийный подземный переход, однако движение трамваев по перекрестку уже открыли – они начали ходить с сегодняшнего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU