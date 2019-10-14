Зажало между деревом и КАМАЗом: на трассе Екатеринбург – Первоуральск мусоровоз протаранил две легковушки

СЕГОДНЯ 07:28 2019-10-14T07:28:49+03:00

К счастью, никто в аварии сильно не пострадал

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Накануне днем, 13 октября, произошло жесткое ДТП, в котором по счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. На трассе Екатеринбург - Первоуральск мусоровоз КАМАЗ протаранил две иномарки Renault и Toyota. Последняя от удара вылетела в кювет.

- В этой аварии никто из водителей и пассажиров легковых автомобилей не пострадал, а водитель КАМАЗа отделался ушибами, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Вместе с тем, очень сильно пострадало железо: кабину мусоровоза разворотило, а Toyota из-за сноса в кювет зажало между деревом и КАМАЗом. У Renault повреждения не такие плачевные – ему задело переднюю часть.

Renault пострадал не так сильно. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU