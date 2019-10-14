2019-10-14T06:42:41+03:00
Общество

Мокро и зябко: на Урал идут холода

Рассказываем, какая погода ожидает горожан в начале недели
Мария Трапезникова
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Начало недели в Екатеринбурге будет холодным и мокрымНачало недели в Екатеринбурге будет холодным и мокрымФото: Алексей БУЛАТОВ
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Если вы тоже вчера весь день следили за опросом по выбору площадки для строительства храма Святой Екатерины и совсем забыли посмотреть погоду, то рассказываем: начало недели будет мокрым и зябким.

Так, по данным Уралгидрометцентра, в понедельник, 14 октября, воздух прогреется до +9, будет облачно с прояснениями, и пройдет небольшой дождь.

В ночь на 15 октября, температура опустится до +3…+5. Днем поднимется до +9, и будет также облачно с прояснениями и небольшим дождем.

В ночь на 16 октября может пройти моросящий дождь и мокрый снег, столбики термометров опустятся до +1…+3. Днем чуть потеплеет – до +6, днем пройдет дождь и будет облачно.

Кстати, не так давно мы рассказывали, когда стоит менять летнюю резину на зимнюю, чтобы не угодить в аварию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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