Мокро и зябко: на Урал идут холода
Если вы тоже вчера весь день следили за опросом по выбору площадки для строительства храма Святой Екатерины и совсем забыли посмотреть погоду, то рассказываем: начало недели будет мокрым и зябким.
Так, по данным Уралгидрометцентра, в понедельник, 14 октября, воздух прогреется до +9, будет облачно с прояснениями, и пройдет небольшой дождь.
В ночь на 15 октября, температура опустится до +3…+5. Днем поднимется до +9, и будет также облачно с прояснениями и небольшим дождем.
В ночь на 16 октября может пройти моросящий дождь и мокрый снег, столбики термометров опустятся до +1…+3. Днем чуть потеплеет – до +6, днем пройдет дождь и будет облачно.
Кстати, не так давно мы рассказывали, когда стоит менять летнюю резину на зимнюю, чтобы не угодить в аварию.
ИСТОЧНИК KP.RU