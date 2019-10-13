С татуировкой «ВДВ»: под Екатеринбургом пропал бывший военный после похода в ночной клуб
В Свердловской области объявили поиски 23-летнего парня. Сергей Голубев пропал 4 октября и с тех пор о нем никто ничего не знает. Мы связались с волонтерами «Лиза Алерт» и узнали подробности пропажи.
- В тот вечер он отдыхал с друзьями в ночном клубе города Березовского, затем он пришел домой, переоделся и у покинул квартиру. Дело в том, что Сергей бывший военный, прапорщик и просто так пропасть из поля зрения не мог. Родственники говорят, что пока он работал в транспортной компании и уезжал в командировки, то всегда отзванивался, - говорят волонтеры.
Сейчас родственники Сергея написали заявление в полицию и парня начали искать.
Его приметы:
Рост: 170-175 см.
Телосложение: полное
Цвет глаз: серо-голубые
Волосы: светло-русые
Был одет: костюм песочного цвета, белые кроссовки.
Особые приметы: тату «ВДВ» на тыльной стороне правой ладони.
Если вы знаете о местонахождении Сергея Голубева. Сообщите волонтерам 89634405105 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU