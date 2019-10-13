2019-10-13T16:47:54+03:00
Общество

С татуировкой «ВДВ»: под Екатеринбургом пропал бывший военный после похода в ночной клуб

Парень пришел домой после развлекательного заведения, переоделся и больше на связь не выходил
Юлия СТАЛИНА
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Фото: "Лиза Алерт"Фото: "Лиза Алерт"
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В Свердловской области объявили поиски 23-летнего парня. Сергей Голубев пропал 4 октября и с тех пор о нем никто ничего не знает. Мы связались с волонтерами «Лиза Алерт» и узнали подробности пропажи.

- В тот вечер он отдыхал с друзьями в ночном клубе города Березовского, затем он пришел домой, переоделся и у покинул квартиру. Дело в том, что Сергей бывший военный, прапорщик и просто так пропасть из поля зрения не мог. Родственники говорят, что пока он работал в транспортной компании и уезжал в командировки, то всегда отзванивался, - говорят волонтеры.

Сейчас родственники Сергея написали заявление в полицию и парня начали искать.

Его приметы:

Рост: 170-175 см.

Телосложение: полное

Цвет глаз: серо-голубые

Волосы: светло-русые

Был одет: костюм песочного цвета, белые кроссовки.

Особые приметы: тату «ВДВ» на тыльной стороне правой ладони.

Если вы знаете о местонахождении Сергея Голубева. Сообщите волонтерам 89634405105 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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