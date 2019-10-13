2019-10-13T14:43:52+03:00
Происшествия

Работа аэропорта Кольцово была парализована из-за отключения интернета

На стойках регистрации - большие очереди
Лев ИСТОМИН
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ЧП в воздушной гавани Екатеринбурга случаются с завидной регулярностьюЧП в воздушной гавани Екатеринбурга случаются с завидной регулярностьюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В екатеринбургском аэропорту Кольцово днем, 13 октября, приключился большой коллапс. Из-за отключения системы регистрации у стоек образовались огромные очереди. В этом же время в зале погасло информационное табло и отключились паркоматы.

По данным пресс-службы воздушной гавани Екатеринбурга, сбои произошли из-за проблем с работой интернета. Перебои зафиксированы с 13:40 до 14:20. За 40 минут у стоек регистрации скопились огромные очереди, а вылет нескольких рейсов пришлось задержать.

Сейчас специалисты занимаются выяснением причин сбоев. Сейчас аэропорт работает в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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