«Мы надеемся на лучшее, но сейчас ищем Груз 200»: волонтеры продолжили розыск Ксении Каторгиной под Екатеринбургом

СЕГОДНЯ 13:28 2019-10-13T14:01:15+03:00

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Под Екатеринбургом продолжаются поиски пропавшей Ксении Каторгиной. Девушка исчезла вечером 10 октября, после того, как отправилась продавать свой черный Audi Q5. Два дня подряд ее ищут полиция и волонтеры, люди прочесывают лес в районе поселка Шувакиша. Именно там в последний раз был зафиксирован сигнал с телефона Ксении.

- Конечно, мы всегда надеемся на лучшее, но все-таки сейчас скорее ищем груз 200. Для тех, кто не знает поясню, что это труп. Смотрим все тропинки, ведущие в лес, но глубоко в чащу уходить не надо. Основной поиск - вдоль дороги. Но если вы вдруг видите примятую траву, обломленные ветки (что может свидетельствовать о борьбе), то это место надо проверить, - напутствовала волонтеров координатор поискового отряда «Прорыв» Наталья.

Молодая девушка хотела купить квартиру. Фото: соцсети

Как рассказали «Комсомолке» подруги пропавшей, Ксения собирала деньги для первоначального взноса по ипотеке. Она планировала переехать в новостройку в Березовском, чтобы жить рядом с работой. Для это девушка продавала свою машину.

В данный момент следственный комитет уже завел уголовное дело по статье "Убийство".

ИСТОЧНИК KP.RU