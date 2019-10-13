«Мы надеемся на лучшее, но сейчас ищем Груз 200»: волонтеры продолжили розыск Ксении Каторгиной под Екатеринбургом
Под Екатеринбургом продолжаются поиски пропавшей Ксении Каторгиной. Девушка исчезла вечером 10 октября, после того, как отправилась продавать свой черный Audi Q5. Два дня подряд ее ищут полиция и волонтеры, люди прочесывают лес в районе поселка Шувакиша. Именно там в последний раз был зафиксирован сигнал с телефона Ксении.
- Конечно, мы всегда надеемся на лучшее, но все-таки сейчас скорее ищем груз 200. Для тех, кто не знает поясню, что это труп. Смотрим все тропинки, ведущие в лес, но глубоко в чащу уходить не надо. Основной поиск - вдоль дороги. Но если вы вдруг видите примятую траву, обломленные ветки (что может свидетельствовать о борьбе), то это место надо проверить, - напутствовала волонтеров координатор поискового отряда «Прорыв» Наталья.
Молодая девушка хотела купить квартиру. Фото: соцсети
Как рассказали «Комсомолке» подруги пропавшей, Ксения собирала деньги для первоначального взноса по ипотеке. Она планировала переехать в новостройку в Березовском, чтобы жить рядом с работой. Для это девушка продавала свою машину.
В данный момент следственный комитет уже завел уголовное дело по статье "Убийство".
ИСТОЧНИК KP.RU