Перешагнули барьер: появились свежие данные о явке на опросе выбора места под храм

СЕГОДНЯ 10:33 2019-10-13T10:33:03+03:00

К полудню на избирательные участки пришли два десятка тысяч людей

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Опрос за выбор места строительства собора Святой Екатерины в полном разгаре. Екатеринбуржцы активно приходят голосовать с самого открытия опросных пунктов. В данный момент явка к 12 часам перевалила за два процента.

- В 12:00 явка составляет 2,58%. Уже проголосовали 28 тысяч 18 человек. Барьер пройден, - комментируют в пресс-службе избирательной комиссии по Свердловской области.

Напомним, участки работают с 8 утра. Голосовать могут только жители Екатеринбурга. На месте у избирателей спрашивают паспорт, проверяют прописку. Проголосовать два раза, говорят наблюдатели, не получится. За ходом выборов можно следить в прямом эфире на сайте Администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU