2019-10-13T10:33:03+03:00
Общество

Перешагнули барьер: появились свежие данные о явке на опросе выбора места под храм

К полудню на избирательные участки пришли два десятка тысяч людей
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
У избирателей спрашивают паспорт и прописку.У избирателей спрашивают паспорт и прописку.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Опрос за выбор места строительства собора Святой Екатерины в полном разгаре. Екатеринбуржцы активно приходят голосовать с самого открытия опросных пунктов. В данный момент явка к 12 часам перевалила за два процента.

- В 12:00 явка составляет 2,58%. Уже проголосовали 28 тысяч 18 человек. Барьер пройден, - комментируют в пресс-службе избирательной комиссии по Свердловской области.

Напомним, участки работают с 8 утра. Голосовать могут только жители Екатеринбурга. На месте у избирателей спрашивают паспорт, проверяют прописку. Проголосовать два раза, говорят наблюдатели, не получится. За ходом выборов можно следить в прямом эфире на сайте Администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Конфликт вокруг Храма-у-Драмы в Екатеринбурге: хроники противостояния»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Куйвашев и Чернецкий сделали выбор на опросе по месту для храма в Екатеринбурге
На пунктах опроса в Екатеринбурге выстроились очереди
Свердловский избирком опубликовал данные о явке на опросе выбора места под храм
Уральцы бойкотируют пункты микрозаймов
В Екатеринбурге на пунктах для голосования раздают памятные монеты
Индийский гамбит: школьница из Екатеринбурга стала чемпионкой мира по шахматам
Они шли на зеленый: в Екатеринбурге иномарка сбила бабушку с внучкой
Житель Богдановича споил друга и обворовал его жену
«От руководства стадиона никакого толка»: комментатор Матч ТВ раскритиковал «Екатеринбург Арену»
Следователь, в квартире которого взорвался самогонный аппарат, сменил работу
ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Teramont со скидкой 10%
В Нижнем Тагиле обезвредили боеприпас времен Второй мировой
Медики свердловского главка МВД отметили 90-летний юбилей
Стали известны подробности исчезновения молодой мамы из Екатеринбурга
«Россия сравняла счет в последнюю минуту»: в Екатеринбурге ничьей закончился отборочный матч молодежных сборных по футболу
Уральцы завоевали «бронзу» на Первенстве мира по тайскому боксу
«Для нашего города обычная история»: в Екатеринбурге на главного редактора крупного СМИ напали с ножом