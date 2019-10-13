2019-10-13T10:48:18+03:00
Общество

Куйвашев и Чернецкий сделали выбор на опросе по месту для храма в Екатеринбурге

Губернатор и сенатор считают, что городу нужен новый собор
Лев ИСТОМИН
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Глава региона отдал голос за Приборостроительный заводГлава региона отдал голос за Приборостроительный заводФото: Олег Галимов
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и экс-мэр Екатеринбурга, а ныне сенатор Аркадий Чернецкий в обед, 13 октября, проголосовали в опросе по выбору места для строительства храма Святой Екатерины.

Глава региона признался, что отдал свой голос за место на территории Приборостроительного завода.

Евгений Куйвашев отдал голос за площадку на месте Приборостроительного завода.Глава региона проголосовал, как житель ЕкатеринбургаОлег Галимов

- Я надеюсь, что опрос поставит точку в спорах. Я сегодня пришел как обычный житель Екатеринбурга. Голосовал за Приборостроительный завод, - рассказал губернатор на пункте для голосования на улице Мельковской, 11.

Аркадий Чернецкий считает, что главное - согласие в обществе Фото: Данил СВЕЧКОВ

Аркадий Чернецкий считает, что главное - согласие в обществеФото: Данил СВЕЧКОВ

По словам члена Совета Федерации Аркадия Чернецкого, главная задача опроса - обеспечить согласие в обществе.

- Одна из основных задач власти - это обеспечивать спокойствие и согласие общества. И коль вопрос по размещению храма вызвал такой ажиотаж, нездоровую реакцию со стороны населения, нужно сделать таким образом, чтобы выявить мнение большинства горожан. Нужно это для того, чтобы в дальнейшем опираясь на это мнение, строительству храма уже ничего не мешало, - рассказал нам бывший мэр столицы Урала.

Аркадий Чернецкий проголосовал за место под храм в Екатеринбурге.Корреспонденты "КП-Екатеринбург" ведут прямую трансляцию с места событийДанил СВЕЧКОВ

Отметим, что на данный момент порог явки, необходимой для признания опроса легитимным, уже преодолен. На участки пришли больше одного процента от общего количества избирателей в Екатеринбурге.

Список пунктов для голосования - здесь.

Прямая онлайн трансляция “КП-Екатеринбург” - здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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