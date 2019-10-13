Куйвашев и Чернецкий сделали выбор на опросе по месту для храма в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 10:26 2019-10-13T10:48:18+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и экс-мэр Екатеринбурга, а ныне сенатор Аркадий Чернецкий в обед, 13 октября, проголосовали в опросе по выбору места для строительства храма Святой Екатерины.

Глава региона признался, что отдал свой голос за место на территории Приборостроительного завода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/737517" frameborder="0"></iframe> Евгений Куйвашев отдал голос за площадку на месте Приборостроительного завода.Глава региона проголосовал, как житель ЕкатеринбургаОлег Галимов

- Я надеюсь, что опрос поставит точку в спорах. Я сегодня пришел как обычный житель Екатеринбурга. Голосовал за Приборостроительный завод, - рассказал губернатор на пункте для голосования на улице Мельковской, 11.

Аркадий Чернецкий считает, что главное - согласие в обществеФото: Данил СВЕЧКОВ

По словам члена Совета Федерации Аркадия Чернецкого, главная задача опроса - обеспечить согласие в обществе.

- Одна из основных задач власти - это обеспечивать спокойствие и согласие общества. И коль вопрос по размещению храма вызвал такой ажиотаж, нездоровую реакцию со стороны населения, нужно сделать таким образом, чтобы выявить мнение большинства горожан. Нужно это для того, чтобы в дальнейшем опираясь на это мнение, строительству храма уже ничего не мешало, - рассказал нам бывший мэр столицы Урала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/737515" frameborder="0"></iframe> Аркадий Чернецкий проголосовал за место под храм в Екатеринбурге.Корреспонденты "КП-Екатеринбург" ведут прямую трансляцию с места событийДанил СВЕЧКОВ

Отметим, что на данный момент порог явки, необходимой для признания опроса легитимным, уже преодолен. На участки пришли больше одного процента от общего количества избирателей в Екатеринбурге.

Список пунктов для голосования - здесь.

Прямая онлайн трансляция “КП-Екатеринбург” - здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU