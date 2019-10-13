На пунктах опроса в Екатеринбурге выстроились очереди
В Екатеринбурге 13 октября проходит опрос по выбору места для строительства храма Святой Екатерины. С самого утра на многих участках наблюдается активность горожан.
Люди приходят целыми семьями, из-за чего здесь образовались очереди за бюллетенями.
- С самого утра люди приходят. Даже очереди образовывались. Постоянно кто-то есть, - рассказал “КП-Екатеринбург” наблюдатель “Гражданского корпуса”, которая работает на пункте опроса по адресу Феофанова, 10.
Очень на Мельковского, 11. Здесь скоро проголосует губернатор Свердловской области Евгений КуйвашевФото: Олег Галимов
Отметим, что на данный момент в опросе приняли участие больше 9 тысяч человек. Проголосовали бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель и глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
За бюллетенями выстраиваются очередиФото: Данил СВЕЧКОВ
Для того, чтобы опрос признали состоявшимся, на участки должны прийти 10 857 человек. Корреспонденты “КП-Екатеринбург” весь день будут работать на площадках.
Прямая трансляция с мест для голосования - здесь.
Список адресов, где можно проголосовать - здесь.
Очередь на Феофанова, 10Фото: Данил СВЕЧКОВ
С утра некоторым горожанам посчастливилось получить памятные монеты в честь дня голосования.
ИСТОЧНИК KP.RU