2019-10-13T09:49:46+03:00
Общество

На пунктах опроса в Екатеринбурге выстроились очереди

Необходимое количество голосов уже почти собрали
Данил СВЕЧКОВЛев ИСТОМИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Голосовать приходят с домашними питомцамиГолосовать приходят с домашними питомцамиФото: Данил СВЕЧКОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге 13 октября проходит опрос по выбору места для строительства храма Святой Екатерины. С самого утра на многих участках наблюдается активность горожан.

Люди приходят целыми семьями, из-за чего здесь образовались очереди за бюллетенями.

- С самого утра люди приходят. Даже очереди образовывались. Постоянно кто-то есть, - рассказал “КП-Екатеринбург” наблюдатель “Гражданского корпуса”, которая работает на пункте опроса по адресу Феофанова, 10.

Очень на Мельковского, 11. Здесь скоро проголосует губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Фото: Олег Галимов

Очень на Мельковского, 11. Здесь скоро проголосует губернатор Свердловской области Евгений КуйвашевФото: Олег Галимов

Отметим, что на данный момент в опросе приняли участие больше 9 тысяч человек. Проголосовали бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель и глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

За бюллетенями выстраиваются очереди Фото: Данил СВЕЧКОВ

За бюллетенями выстраиваются очередиФото: Данил СВЕЧКОВ

Для того, чтобы опрос признали состоявшимся, на участки должны прийти 10 857 человек. Корреспонденты “КП-Екатеринбург” весь день будут работать на площадках.

Прямая трансляция с мест для голосования - здесь.

Список адресов, где можно проголосовать - здесь.

Очередь на Феофанова, 10 Фото: Данил СВЕЧКОВ

Очередь на Феофанова, 10Фото: Данил СВЕЧКОВ

С утра некоторым горожанам посчастливилось получить памятные монеты в честь дня голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перешагнули барьер: появились свежие данные о явке на опросе выбора места под храм
Куйвашев и Чернецкий сделали выбор на опросе по месту для храма в Екатеринбурге
Свердловский избирком опубликовал данные о явке на опросе выбора места под храм
Уральцы бойкотируют пункты микрозаймов
В Екатеринбурге на пунктах для голосования раздают памятные монеты
Индийский гамбит: школьница из Екатеринбурга стала чемпионкой мира по шахматам
Они шли на зеленый: в Екатеринбурге иномарка сбила бабушку с внучкой
Житель Богдановича споил друга и обворовал его жену
«От руководства стадиона никакого толка»: комментатор Матч ТВ раскритиковал «Екатеринбург Арену»
Следователь, в квартире которого взорвался самогонный аппарат, сменил работу
ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Teramont со скидкой 10%
В Нижнем Тагиле обезвредили боеприпас времен Второй мировой
Медики свердловского главка МВД отметили 90-летний юбилей
Стали известны подробности исчезновения молодой мамы из Екатеринбурга
«Россия сравняла счет в последнюю минуту»: в Екатеринбурге ничьей закончился отборочный матч молодежных сборных по футболу
Уральцы завоевали «бронзу» на Первенстве мира по тайскому боксу
«Для нашего города обычная история»: в Екатеринбурге на главного редактора крупного СМИ напали с ножом