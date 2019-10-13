На пунктах опроса в Екатеринбурге выстроились очереди

СЕГОДНЯ 09:20 2019-10-13T09:49:46+03:00

Необходимое количество голосов уже почти собрали

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В Екатеринбурге 13 октября проходит опрос по выбору места для строительства храма Святой Екатерины. С самого утра на многих участках наблюдается активность горожан.

Люди приходят целыми семьями, из-за чего здесь образовались очереди за бюллетенями.

- С самого утра люди приходят. Даже очереди образовывались. Постоянно кто-то есть, - рассказал “КП-Екатеринбург” наблюдатель “Гражданского корпуса”, которая работает на пункте опроса по адресу Феофанова, 10.

Очень на Мельковского, 11. Здесь скоро проголосует губернатор Свердловской области Евгений КуйвашевФото: Олег Галимов

Отметим, что на данный момент в опросе приняли участие больше 9 тысяч человек. Проголосовали бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель и глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

За бюллетенями выстраиваются очередиФото: Данил СВЕЧКОВ

Для того, чтобы опрос признали состоявшимся, на участки должны прийти 10 857 человек. Корреспонденты “КП-Екатеринбург” весь день будут работать на площадках.

Прямая трансляция с мест для голосования - здесь.

Список адресов, где можно проголосовать - здесь.

Очередь на Феофанова, 10Фото: Данил СВЕЧКОВ

С утра некоторым горожанам посчастливилось получить памятные монеты в честь дня голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU