2019-10-13T08:56:40+03:00
Общество

Свердловский избирком опубликовал данные о явке на опросе выбора места под храм

К десяти утра несколько тысяч человек уже проголосовали
Лев ИСТОМИНЮлия СТАЛИНА
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С 8 утра в пунктах опроса были люди.С 8 утра в пунктах опроса были люди.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге продолжают выбирать место под строительство храма Святой Екатерины. Опрос стартовал в 8 часов утра в воскресенье, 13 октября. К 10%00 избирательная комиссия по Свердловской области обнародовала данные о явке.

- На 10-00 явка горожан в пункты проведения опроса составила 0,68%. Проголосовало 7 373 человек, - сообщили там.

Напомним, сегодня в столице Урала выбирают место под храм, строительство которого вызвало много споров и протестов со стороны жителей города. После долгих обсуждений и предложений осталось два возможных варианта: участки на месте бывшего Приборостроительного завода и за Макаровским мостом. Общая стоимость опроса обойдется городскому бюджету в 6 млн рублей.

Опрос будет считаться состоявшимся при явке 1% от общего числа избирателей, то есть 10857 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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