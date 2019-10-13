Уральцы бойкотируют пункты микрозаймов
За шесть месяцев 2019 года в Свердловской области объем микрозаймов, выданных уральцам, сократился на 45,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний объем займа составляет 10 тысяч рублей.
При этом, больше небольших кредитов стали брать индивидуальные предприниматели и юридические лица. За счет этого общий объем выданных средств за указанный период достиг отметки 925 миллионов рублей, что на 19% выше, чем в 2018 году.
Сегодня в Свердловской области работают 33 микрофинансовые организации, в этом году две МФО ушли с рынка. Прекращена выдача займов через интернет.
ИСТОЧНИК KP.RU