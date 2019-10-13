Уральцы бойкотируют пункты микрозаймов

СЕГОДНЯ 08:55 2019-10-13T08:55:58+03:00

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За шесть месяцев 2019 года в Свердловской области объем микрозаймов, выданных уральцам, сократился на 45,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний объем займа составляет 10 тысяч рублей.

При этом, больше небольших кредитов стали брать индивидуальные предприниматели и юридические лица. За счет этого общий объем выданных средств за указанный период достиг отметки 925 миллионов рублей, что на 19% выше, чем в 2018 году.

Сегодня в Свердловской области работают 33 микрофинансовые организации, в этом году две МФО ушли с рынка. Прекращена выдача займов через интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU