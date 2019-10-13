2019-10-13T07:30:50+03:00
Общество

В Екатеринбурге на пунктах для голосования раздают памятные монеты

13 октября жители Екатеринбурга участвуют в опросе по выбору места для храма Святой Екатерины
Лев ИСТОМИН
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Монеты раздают первым участникам опросаМонеты раздают первым участникам опросаФото: Данил СВЕЧКОВ
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13 октября 2019 года в Екатеринбурге проходит опрос: горожане выбирают место под строительство храма Святой Екатерины. Пункты для голосования открылись в 8 часов утра и будут работать до 20 часов.

С утра на несколько участков выстроились очереди. На выходе участников опрашивают: за какую из двух площадок они проголосовали.

Люди идут на пункты опроса с 8 утра Фото: Данил СВЕЧКОВ

Люди идут на пункты опроса с 8 утраФото: Данил СВЕЧКОВ

Также участникам, которые пришли на пункты по пригласительным билетам, вручают памятные металлические монеты с надписью “Первый строитель” и грамоту участника опроса. Люди говорят, что монету можно получить, если просто записаться в список проголосовавших.

Корреспонденты “КП-Екатеринбург” ведут прямую трансляцию с пунктов голосования. 13 октября 2019 года в Екатеринбурге проходит опрос по выбору места для строительства храма Святой Екатерины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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