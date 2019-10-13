В Екатеринбурге на пунктах для голосования раздают памятные монеты

СЕГОДНЯ 07:29 2019-10-13T07:30:50+03:00

13 октября жители Екатеринбурга участвуют в опросе по выбору места для храма Святой Екатерины

Изменить размер текста: A A

13 октября 2019 года в Екатеринбурге проходит опрос: горожане выбирают место под строительство храма Святой Екатерины. Пункты для голосования открылись в 8 часов утра и будут работать до 20 часов.

С утра на несколько участков выстроились очереди. На выходе участников опрашивают: за какую из двух площадок они проголосовали.

Люди идут на пункты опроса с 8 утраФото: Данил СВЕЧКОВ

Также участникам, которые пришли на пункты по пригласительным билетам, вручают памятные металлические монеты с надписью “Первый строитель” и грамоту участника опроса. Люди говорят, что монету можно получить, если просто записаться в список проголосовавших.

Корреспонденты “КП-Екатеринбург” ведут прямую трансляцию с пунктов голосования. 13 октября 2019 года в Екатеринбурге проходит опрос по выбору места для строительства храма Святой Екатерины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где проголосовать за место под храм в Екатеринбурге: список адресов

В ближайшее воскресенье, 13 октября, с 8 до 20 часов в Екатеринбурге пройдет опрос по выбору площадки для строительства храма Святой Екатерины. (Подробности)

«Это примирит горожан»: В мэрии Екатеринбурга ответили Соловьеву на его слова по опросу

В минувшие выходные в Екатеринбурге наконец-то побывал телеведущий Владимир Соловьев, который обещал прогуляться по скверу после майских событий. Тогда здесь столкнулись сторонники возведения храма Святой Екатерины и защитники зеленой зоны от застройки. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU