Житель Богдановича споил друга и обворовал его жену

СЕГОДНЯ 16:49 2019-10-12T16:52:06+03:00

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В Богдановиче будут судить местного жителя, который ограбил жену своего друга после того, как споил. Как рассказали в полицейском главке региона, кража произошла 8 июля этого года.

- Подозреваемый был вхож в семью потерпевшей, как друг детства ее супруга. Накануне, он пришел к ним в гости. Вечеруя, они распивали спиртные напитки. В процессе распития спиртных напитков хозяева уснули. Молодой человек решил похитить деньги со счета банковской карты жены друга, путем безналичного перевода на счет своей карты, - пояснили в ГУ МВД по Свердловской области.

Воришка воспользовался ситуацией и перевел деньги через «Мобильный банк». Сначала он снял с карты жены друга 6 000 рублей, а потом еще 4 300.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до шести лет лишения свободы. Подозреваемый свою вину признал полностью, а меру наказания ему определит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU