2019-10-12T14:13:35+03:00
Спорт

«От руководства стадиона никакого толка»: комментатор Матч ТВ раскритиковал «Екатеринбург Арену»

По словам Романа Нагучева, ему и его коллегам приходится вести репортаж с места, где видно лишь половину поля
Олег Галимов
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Приводим слова комментатора из его телеграм-каналаПриводим слова комментатора из его телеграм-каналаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Роман Нагучев раскритиковал стадион «Екатеринбург Арена» из-за неудобной комментаторской позиции. По словам журналиста, ему и его коллегам приходится вести репортаж с места, где видно лишь половину поля.

Об этом он написал в своем телеграм-канале «Он эйр»:

- Полтора года назад я проверял комментаторскую на стадионе в Екатеринбурге, разнес ее в пух и прах, и это дали в эфир, после чего особо заботящиеся о репутации сказали мне, что я не прав и это дикторская. Там будут только составы объявлять да замены. Окей, думаю, погорячился и принес извинения.

Но. Чемпионат мира закончился, наступили холода, потом ещё раз, а мои коллеги работают из кабины, откуда видна только половина поля. Помня об уральском гостеприимстве, уверен, что это лучшая половина поля. От руководства стадиона никакого толка, они считают, что это отличное место для того, чтобы разглядеть бесконечные 0:3 в исполнении Урала. Доводы о том, что чтобы увидеть угловой удар или аут справа, нужно с ногами забраться на стол, не работают. Либо тут, либо на улице - вот, что предлагают. Больше негде, - написал Нагучев

Также комментатор описал «приключения» своего коллеги Михаила Моссаковского, который, по его словам, нашел на стадионе комнату с сотрудниками ФСБ.

- Каково же было удивление Миши, когда он узнал, что есть. Даже три. В первой находятся серверы и провода, вторая, конечно же, закрыта так, будто там обитает Том Реддл, а в третьей – сотрудники ФСБ. Приоритеты расставлены: пусть вещают себе оттуда, где даже серверы лучше не хранить, - добавил спортивный журналист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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