Следователь, в квартире которого взорвался самогонный аппарат, сменил работу
Руководитель следственного отдела Железнодорожного района Екатеринбурга Егор Медведевских сменил работу. Как стало известно «Комсомолке» следователь вышел из длительного отпуска, который длился с апреля. Причиной такого длительного отсутствия стал взрыв в его квартире в Академическом, причиной которого стал самогонный аппарат.
В конце июля жена силовика скончалась в больницеФото: Алексей БУЛАТОВ
- Егор Медведевских переведен на другую должность по собственному желанию, - кратко прокомментировали новое назначение следователя в пресс-службе СУ СКР региона.
Напомним, что в результате пожара Медведевских и его супруга получили сильные ожоги. Летом стало известно, что жена силовика скончалась в больнице от сепсиса.
ИСТОЧНИК KP.RU