2019-10-12T09:49:47+03:00
Общество

Следователь, в квартире которого взорвался самогонный аппарат, сменил работу

Егор Медведевских возглавлял следственный отдел Железнодорожного района Екатеринбурга
Олег Галимов
Поделиться:
Следователь жил на улице Анатолия МехренцеваСледователь жил на улице Анатолия МехренцеваФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Руководитель следственного отдела Железнодорожного района Екатеринбурга Егор Медведевских сменил работу. Как стало известно «Комсомолке» следователь вышел из длительного отпуска, который длился с апреля. Причиной такого длительного отсутствия стал взрыв в его квартире в Академическом, причиной которого стал самогонный аппарат.

В конце июля жена силовика скончалась в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце июля жена силовика скончалась в больницеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Егор Медведевских переведен на другую должность по собственному желанию, - кратко прокомментировали новое назначение следователя в пресс-службе СУ СКР региона.

Напомним, что в результате пожара Медведевских и его супруга получили сильные ожоги. Летом стало известно, что жена силовика скончалась в больнице от сепсиса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Teramont со скидкой 10%
В Нижнем Тагиле обезвредили боеприпас времен Второй мировой
Медики свердловского главка МВД отметили 90-летний юбилей
Стали известны подробности исчезновения молодой мамы из Екатеринбурга
«Россия сравняла счет в последнюю минуту»: в Екатеринбурге ничьей закончился отборочный матч молодежных сборных по футболу
Уральцы завоевали «бронзу» на Первенстве мира по тайскому боксу
«Для нашего города обычная история»: в Екатеринбурге на главного редактора крупного СМИ напали с ножом
За четыре дня больше 1400 пешеходов Екатеринбурга нарушили ПДД
Уральская таможня подарила детям три тысячи маленьких «Ferrary»
«Девушки трудолюбивее»: в конкурсе «Мистер Фитнес» победил специалист по женскому фитнесу
Предлагали 40 тысяч: под суд отправили двух уральцев, которые пытались подкупить начальника ГИБДД
«Произошло явно что-то не то»: на Урале уже неделю ищут молодого парня со шрамом на шее
Свердловский губернатор объяснил, почему жителям Екатеринбурга нужно сделать выбор
«Должно быть комфортно всем»: Куйвашев успокоил екатеринбуржцев перед опросом по храму
С понедельника на Эльмаше снова будут ходить трамваи
С понедельника по Макаровскому мосту снова пойдут трамваи
Порядок декларирования доходов депутатов сельских поселений будет упрощен
Проработают еще 15 лет: в Екатеринбург едут новые вагоны метро
«Вся тряслась от холода»: в Екатеринбурге волонтеры спасли из канализации замерзшую кошку
Путешествие «в прошлое» можно будет совершить на детской железной дороге в Екатеринбурге в честь Дня рождения СвЖД
«Татуировка ВДВ на правой руке»: под Екатеринбургом уже неделю ищут молодого парня
Счастливая и зубастая: под Екатеринбургом ищут черную лисичку
В Нижнем Тагиле художники разрисовали многоэтажку в стиле осени
Уральский лесопарк оштрафовали на 2,4 миллиона рублей за бетонные сваи в земле
Красивая грудь и накаченная попа: главная красавица Росгвардии вошла в топ-5 красоток Урала по фитнес-бикини
Как оформить дом на земельном участке, предназначенном для ведения садоводства
Под Екатеринбургом элитный внедорожник врезался в школьный автобус, в котором были дети