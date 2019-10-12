Следователь, в квартире которого взорвался самогонный аппарат, сменил работу

СЕГОДНЯ 09:49 2019-10-12T09:49:47+03:00

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Руководитель следственного отдела Железнодорожного района Екатеринбурга Егор Медведевских сменил работу. Как стало известно «Комсомолке» следователь вышел из длительного отпуска, который длился с апреля. Причиной такого длительного отсутствия стал взрыв в его квартире в Академическом, причиной которого стал самогонный аппарат.

В конце июля жена силовика скончалась в больницеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Егор Медведевских переведен на другую должность по собственному желанию, - кратко прокомментировали новое назначение следователя в пресс-службе СУ СКР региона.

Напомним, что в результате пожара Медведевских и его супруга получили сильные ожоги. Летом стало известно, что жена силовика скончалась в больнице от сепсиса.

ИСТОЧНИК KP.RU