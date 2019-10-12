ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Teramont со скидкой 10%

СЕГОДНЯ 09:25 2019-10-12T09:25:46+03:00

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ВТБ Лизинг и российское представительство марки Volkswagen предлагает модель Teramont в лизинг на специальных условиях. Скидка может составить 10% от рекомендованной розничной цены. Акция действует до конца декабря 2019 года, количество автомобилей ограничено.

«По итогам девяти месяцев объемы оформленных в лизинг автомобилей марки Volkswagen в компании выросли на 15% к аналогичному показателю прошлого года. Teramont является очень востребованной моделью на рынке, и мы рады, что нам удалось добиться скидки для наших клиентов. Предоставление им наиболее выгодных и комфортных условий приобретения техники и транспорта – стратегический приоритет компании», - прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.

В рамках программы лизинговая компания окажет помощь со страхованием и постановкой автомобиля на учет в ГИБДД. Таким образом, приобретая машину в лизинг, юридическое лицо получает готовое к эксплуатации транспортное средство.

ИСТОЧНИК KP.RU